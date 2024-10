Polizei Wuppertal

POL-W: W 27-Jähriger fährt ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogenkonsum über die Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (22.10.2024, 22:45 Uhr) fiel Polizeibeamten auf der Friedrich-Engels-Allee in Fahrtrichtung Barmen die Fahrweise eines VW Golf R-Fahrers auf. Der Fahrzeugführer beschleunigte sein Fahrzeug mehrfach und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Auf der Wittensteinstraße hielten die Polizisten den 27-jährigen Autofahrer an und kontrollierten sein Fahrzeug. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Wuppertaler nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da er zudem mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich besteht der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug und die Mobiltelefone des Autofahrers. Auch das Mobiltelefon seines 24-jährigen Beifahrers wurde beschlagnahmt. (an)

