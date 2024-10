Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (22.10.2024, gegen 19:30 Uhr) kam es auf der Straße Lindgesfeld zur Straße Dellenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger Solinger mit seinem Mercedes AMG auf der Straße Lindgesfeld in Richtung Dellenfeld, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Zunächst kollidierte das Fahrzeug mit einem Bordstein und anschließend mit einem geparkten Ford Mondeo. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Citroen Jumper geschoben. Durch den Unfall erlitten der Fahrer und ein Mitinsasse (21) leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht, beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Mercedes und den Führerschein des Solingers. Es entstand ein Sachschaden von circa 100.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. (ar)

