Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Hauptstraße/Rathausstraße;

Unfallzeit: 17.07.2024, 19.50 Uhr;

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden von etwa 21.000 Euro. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwochabend in Schöppingen kam. Ein 40-Jähriger hatte gegen 19.50 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Bürgerweg kommend in Fahrtrichtung L579 befahren. In Höhe der der Rathausstraße geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 64-jährigen Frau aus Gronau. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Polizeiwache erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten stellten der Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Beide Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell