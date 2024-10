Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Sichtbarkeit trotzt Dunkelheit: Übergabe von Kinderwarnwesten an Solinger Grundschulen - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist die Erkennbarkeit von Fußgängern auch tagsüber durch Dämmerung, Nebel oder Regen oft eingeschränkt. Reflektierende Warnwesten helfen, die Sichtbarkeit von Verkehrsteilnehmern erheblich zu erhöhen. Ein ganz besonderes Augenmerk legt die Polizei Wuppertal auf die "schwächsten" Teilnehmer des Straßenverkehrs, die Kinder! Die Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Wuppertal hat mit Hilfe der Allianz für Sicherheit im Bergischen Land - Bürger und Polizei e.V. Kinderwarnwesten beschafft. Diese sollen in diesem Jahr an allen Solinger Grundschulen verteilt werden. So ausgestattet können sich die Schülerinnen und Schüler anschließend bei Klassenausflügen oder bei Schulumfeldbegehungen, bei denen die Polizei mit den Kindern besondere Gefahrenstellen auf dem Schulweg aufsucht und das richtige Verhalten an diesen übt, sichtbarer und sicherer im öffentlichen Verkehrsraum bewegen. Stellvertretend für alle Grundschulen findet am Montag, den 28.10.2024, um 09:00 Uhr, in der Gemeinschaftsgrundschule Augustastraße (Schützenstraße 206, 42659 Solingen) eine offizielle Übergabe statt. Die Übergabe der Kinderwarnwesten wird von der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Wuppertal begleitet. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. (weit)

