Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Tödlicher Verkehrsunfall in Budenheim

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 08.09.2024 gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Budenheim ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer wurde beim Überqueren der Mainzer Landstraße in Höhe der Straße "In den 14 Morgen" von einem 79-jährigen Autofahrer erfasst, der die Mainzer Landstraße aus Richtung Mainz kommend in Richtung Budenheim befuhr. Der Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06131/65-4210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell