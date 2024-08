Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW - Zeugenaufruf

Mainz, Langenbeckstraße/Obere Zahlbacher Straße (ots)

Am Abend des 26.08.2024 gegen 20 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Langenbeckstraße / Obere Zahlbacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 43-jähriger Busfahrer befuhr zuvor mit seinem Linienbus die Langenbeckstraße vom Universitätsklinikum aus in Richtung Pariser Straße und wollte seine Fahrt im o.a. Kreuzungsbereich geradeaus in die Straße An der Philippsschanze fortsetzen. Zugleich befuhr eine 32-jährige PKW-Fahrerin die Obere Zahlbacher Straße und wollte im Kreuzungsbereich nach rechts in die Straße An der Philippschanze einbiegen, sodass es hier zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Da sich im Linienbus zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrgäste befanden und zunächst keine genaueren Informationen über die Anzahl an verletzten Personen vorlag, wurde eine größere Anzahl an Rettungsfahrzeugen alarmiert. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung und nach Unfallaufnahme sind der Polizei sechs verletzte Personen, darunter auch die PKW-Fahrerin, bekannt. Deren Verletzungen machten eine weitergehende Behandlung in umliegenden Krankenhäusern jedoch nicht erforderlich. Es kam während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der 06131 - 65 4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell