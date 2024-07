POL Schwaben Nord: Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (08.07.2024) fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen der Einbahnstraße in der Schafweidstraße. Ein 73-Jähriger erschrak und verletzte sich dabei leicht. Gegen 16.00 Uhr fuhr der unbekannte Mann mit seinem schwarzen Auto entgegen der Einbahnstraße. Ein 73-jähriger Mann wartete dort verkehrsbedingt und erschrak so, dass er mit seinem Roller stürzte. Er wurde dabei ...

