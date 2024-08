Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Mainz-Hechtsheim, Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, parkendes Fahrzeug stark beschädigt

Mainz (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 12:00 Uhr stellte ein Unbeteiligter an der Einmündung der Wilhelm-Maybach-Straße in die Dekan-Laist-Straße in Mainz einen stark beschädigten parkenden Pkw am Fahrbahnrand fest. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen neuwertigen, schwarzen Smart mit auffälligem gelbem Dach und gelben Seitenspiegeln. Das Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Unfallgegner an der rechten Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass die Scheibe der Beifahrertür splitterte und die Tür eingedrückt wurde. Das Fahrzeug wurde durch den starken Aufprall seitlich gegen den angrenzenden Bordstein verschoben. Trotz des erheblichen Schadens entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallverursacher geben? Die Polizeiinspektion Mainz 3 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06131 654310.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell