POL-HG: Mädchen auf Schulweg bedroht +++ Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche +++ Zwei Fahrräder gestohlen +++ Verkehrsschilder beschädigt & Müll verteilt +++ Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

1. Mädchen auf Schulweg bedroht,

Bad Homburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 13.06.2024, 8.10 Uhr

(da)Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag zwei Mädchen auf dem Schulweg in Bad Homburg bedroht. Die Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren befanden sich gegen 8.10 Uhr am Bahnhofsplatz, als sie eine fremde Frau ansprach und verbal bedrohte. Aufgelöst begaben sich die beiden zur Schule, wo sie sich ihren Lehrkräften anvertrauten, die die Polizei verständigten. Diese fahndet nun nach einer etwa 40 Jahre alten Frau mit vielen Falten im Gesicht. Sie soll 1,65 Meter groß sein und braun-graue Haare haben. Sie habe eine blaue Skijacke, graue Skihose und eine blaue Mütze getragen. Außerdem habe sie eine große Tasche mit sich geführt und auf die Mädchen einen verwahrlosten Eindruck gemacht. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche, Steinbach, Berliner Straße, Freitag, 14.06.2024, 4 Uhr

(da)Ein Einbrecherduo hat am Freitagmorgen einen Supermarkt in Steinbach heimgesucht. Zeugen beobachteten gegen 4 Uhr eine Frau und einen Mann, die zunächst einen Gullydeckel in die Glastür des Marktes in der Berliner Straße warfen. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum, wo sie Zigaretten in noch unbekannter Menge an sich nahmen und zu Fuß in Richtung Frankfurter Straße flüchteten. Es handelte sich um eine etwa 1,65 bis 1,70 Meter große, schwarz gekleidete Frau und einen ebenfalls schwarz gekleideten Mann. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte sein Gesicht mit einem Mundschutz verdeckt und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei wertet nun die vorhandenen Spuren aus und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 2712-0 zu melden.

3. Zwei Fahrräder gestohlen,

Kronberg, Viktoriastraße, Mittwoch, 12.06.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 13.06.2024, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Kronberg zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe betraten zwischen 21 Uhr und 7.30 Uhr einen Hof vor einem Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße. Dort waren zwei Fahrräder an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Täter brachen die Schlösser auf und flüchteten anschließend mit den beiden Rädern im Wert von rund 1.300 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

4. Verkehrsschilder beschädigt & Müll verteilt, Oberursel, Eichwäldchenweg, Freitag, 14.06.2024, 1 Uhr

(da)In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Oberursel Müll auf der Straße verteilt und Schilder beschädigt. Gegen 1 Uhr stellte die Polizei im Eichwäldchenweg diversen Müll auf der Straße fest. Unbekannte hatten sich augenscheinlich zuvor an einem Müllsack zu schaffen gemacht und den Inhalt auf der Fahrbahn verteilt. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte an der Kreuzung Eichwäldchenweg/Elvis-Presley-Weg zwei beschädigte Verkehrsschilder. Eines war aus dem Boden gerissen, das andere verbogen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und geht möglichen Hinweisen nach. So hatte eine Zeugin zwishenzeitlich lärmende Jugendliche in der Nähe des Tatorts gemeldet. Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer, Landesstraße 3319 bei Eppstein, Donnerstag, 22.50 Uhr

(da)Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3319 ein Unfall, bei dem ein beteiligter Pkw von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 22.50 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße von Eppstein-Ehlhalten in Richtung Schloßborn. In einer Kurve kam ihm ein Auto, vermutlich ein dunkler Geländewagen, entgegen, schnitt die Kurve und touchierte dabei das Motorrad. Dadurch kam der 16-Jährige ins Straucheln und stürzte. Der Fahrer des unbekannten Pkw setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Durch den Zusammenstoß zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, aber auch die Fahrerin bzw. den Fahrer des Pkw, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

