POL-HG: BMW angegangen +++ Windschutzscheibe beschädigt +++ Paket aus Zustellrad gestohlen +++ Einbruch in Garage +++ Unfall mit Verletztem - Verursacher flüchtet und wird festgenommen

1. BMW angegangen - Zielrichtung Lenkrad und Bordelektronik, Bad Homburg, Feldstraße & Exeterweg, Mittwoch, 12.06.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 13.06.2024, 06.45 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren in Bad Homburg Autoteilediebe unterwegs. Die Diebe hatten es auf hochwertige BMW und deren Multifunktionslenkräder sowie die Bordelektronik abgesehen. Zunächst traf es einen grauen BMW 320d. Dieser parkte in der Feldstraße. Am Donnerstagmorgen musste sein Besitzer feststellen, dass Unbekannte ein Loch in die Fahrzeugtür gebohrt hatten, um in den Innenraum zu gelangen. Die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab, sodass der Innenraum unversehrt blieb. Zum anderen traf es zwei BMW im Exeterweg. Hier waren es ein grauer BMW 530d und ein schwarzer BMW X3. Die Täter bauten bei beiden Fahrzeugen die Lenkräder und die Bordelektronik aus. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Da an den Fahrzeugen keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter so genannte Funkwellenverlängerer verwendet haben. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Auto unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

In den vorliegenden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

2. Windschutzscheibe beschädigt,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Sonntag, 09.06.2024, 18 Uhr bis Montag, 10.06.2024, 17.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag in Oberursel die Windschutzscheibe eines Autos mutwillig beschädigt. Das Auto, ein weißer Nissan Qashqai, stand zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 17.30 Uhr auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 67. In dieser Zeit beschädigten die Unbekannten die Frontscheibe mit einem Stein oder einem ähnlichen Gegenstand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Paket aus Zustellrad gestohlen,

Bad Homburg, Schleußnerstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 12.20 Uhr

(da)Ein Paketdieb hat sich am Mittwoch in Bad Homburg an einem Zustellfahrrad zu schaffen gemacht. Gegen 12.20 Uhr war eine Paketzustellerin mit ihrem Fahrrad in der Schleußnerstraße unterwegs. Während sie in Höhe der Hausnummer 16 Briefe austrug, hielt ein graues Auto, vermutlich ein Kombi, neben ihrem Fahrrad. Ein Mann stieg aus, entwendete ein Paket aus dem Gepäckfach und fuhr mit dem Auto davon. Nähere Angaben zu dem Auto oder dem Dieb können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei bittet daher mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Einbruch in Garage,

Weilrod, Rod an der Weil, Müllersberg, Mittwoch, 12.06.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 13.06.2024, 05.35 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Rod an der Weil feststellen, dass sie Opfer von Einbrechern geworden waren. Die Einbrecher hatten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen die Garage des Grundstücks in der Straße "Müllersberg" aufgebrochen. Dabei entwendeten sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zurück ließen sie ein Schweißgerät, das später auf der gegenüberliegenden Straßenseite gefunden wurde. Die Kriminalpolizei ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut und bittet unter der Rufnummer (0671) 2712-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

5. Unfall mit Verletztem - Verursacher flüchtet und wird festgenommen, Landesstraße 3457 bei Weilrod Mittwoch, 12.06.2024, 16.45 Uhr

(da)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3457 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde und der Unfallverursacher zunächst flüchtete. Gegen 16.45 Uhr war ein weißer Renault Master auf der besagten Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort fuhr gerade ein 57-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Der Motorradfahrer versuchte dem Renault auszuweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Renault-Fahrer habe noch angehalten, sei aber bei Eintreffen weiterer Zeugen davongefahren. Die alarmierte Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach Fahrzeug und Fahrer ein und konnte beide in einem nahegelegenen Feld feststellen. Der Fahrer, ein 32-Jähriger aus den Niederlanden, wurde festgenommen. Für ihn ging es zur nächsten Polizeistation. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Nach deren Zahlung und Bekanntgabe einer ladungsfähigen Anschrift wurde er wieder entlassen. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

