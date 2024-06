PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann geht Kinder auf Schulweg an +++ Fahrräder erst gestohlen, dann wiedergefunden +++ Baumaterialien und Werkzeug entwendet +++ Motorradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann geht Kinder auf Schulweg an,

Friedrichsdorf, Mirabellenweg, Dienstag, 11.06.2024, 12.15 Uhr

(da)Ein Mann soll am Dienstag mehrere Kinder auf dem Heimweg von der Schule angegangen haben. Die Grundschülerinnen und Grundschüler waren gegen 12.15 Uhr auf dem Weg von der Schule in eine Betreuungseinrichtung, als ein fremder Mann auf sie zugekommen sein soll. Dieser habe die vier Kinder geschubst, getreten und ihnen Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen, bevor er in Richtung Landgrafenplatz geflüchtet sei. Die Kinder vertrauten sich später ihren Betreuungskräften an, die daraufhin die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte der Polizeistation Bad Homburg fahndeten nach dem Mann, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Dienstag gegen 12.15 Uhr einen etwa 40 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren gesehen? Er trug eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarz-rote "Nike"-Turnschuhe. Außerdem fiel den Kindern an ihm eine Goldkette und eine Basecap auf, auf der eine zum Buchstaben L geformte Hand zu sehen war. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Fahrräder erst gestohlen, dann wiedergefunden, Usingen, An der Ruhbank & Am Wingert, Montag, 10.06.2024, 22.30 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 6 Uhr

(da)In Usingen waren in der Nacht auf Dienstag Fahrraddiebe unterwegs. Die Räder konnten jedoch später wieder aufgefunden werden. Insgesamt kam es zu zwei Taten im Stadtteil Kransberg. In der Straße "Am Wingert" entwendeten die Diebe ein Pedelec, das vor der Wohnanschrift des Besitzers abgeschlossen war. In der Straße "An der Ruhbank" verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Abstellraum, aus dem sie zwei weitere E-Bikes mitgehen ließen. Ein Zeuge stellte nun alle drei Fahrräder am nächsten Morgen an einem nahe gelegenen Feldweg fest und alarmierte die Polizei. Schlussendlich konnten so die drei Räder im Wert von insgesamt 16.000 Euro an ihre Besitzer ausgehändigt werden. Von den Tätern fehlt allerdings noch jede Spur. Die Polizei bittet daher unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 um Hinweise.

3. Baumaterialien und Werkzeug entwendet, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Montag, 10.06.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 07.50 Uhr

(da)Baustellendiebe haben in der Nacht zum Mittwoch im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach zugeschlagen. In der Straße "Am Kirschgarten" befindet sich derzeit ein Einfamilienhaus im Rohbau. Nun verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten diverse Baugeräte, Maschinen und Materialien im Wert von rund 4.500 Euro. Aufgrund der Größe und der Vielzahl der Geräte ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug vorgefahren sind. Die Kriminalpolizei erbittet in diesem Zusammenhang Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0.

4. Motorradfahrer bei Unfallflucht verletzt, Kronberg, Merianstraße, Dienstag, 11.06.2024, 15.40 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Kronberg ist am Dienstag ein Motorradfahrer verletzt worden. Die Unfallverursacherin bzw. der -verursacher flüchtete. Gegen 15.40 Uhr befand sich ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad von der Hainstraße kommend im Kreisverkehr der Viktoriastraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter schwarzer Pkw vom Fuchstanzweg kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein, übersah jedoch das vorfahrtsberechtigte Motorrad. Aus diesem Grund musste der Motorradfahrer eine Vollbremsung einleiten, bei der er zu Sturz kam. Der 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der schwarze Pkw entfernte sich jedoch ohne anzuhalten über die Merianstraße. Eine medizinische Versorgung des 17-Jährigen in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, aber auch die Person aus dem schwarzen Pkw, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell