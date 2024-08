Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Warnung vor Betrügern in Seniorenheimen ++ E-Bike geklaut ++

Rotenburg (ots)

Warnung vor Betrügern in Seniorenheimen

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei warnt vor einer neuen Masche, mit der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen betrogen oder bestohlen werden sollen. Am vergangenen Sonntag ist es in einem Seniorenheim an der Glockengießer Straße zu einem solchen Fall gekommen. Am Vormittag hätten zwei Unbekannte, ein etwa 30 Jahre alter Mann und eine jüngere Frau, das Gebäude betreten und seien in das Zimmer einer 89-jährigen Frau gekommen. Im Gespräch mit der Seniorin hätten sie ihr einen Zettel, möglicherweise eine Vollmacht, zur Unterschrift vorgelegt. Der genaue Inhalt dieses Schreibens ist nicht bekannt. Außerdem habe der Mann einen Blick in eine Kommode der 89-Jährigen geworfen. Als die Frau die Unterschrift nicht leisten wollte, sei das Paar wieder gegangen. Der fremde Mann sei etwa 170 cm groß gewesen und habe dunkle Haare und dunkle Haut gehabt. Die Frau sei ähnlich groß gewesen wie der Mann und wies eine hellere Hautfarbe auf. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

E-Bike geklaut

Zeven. Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Straße "Am Mittelteich" ein E-Bike gestohlen. Das graue Elektrofahrrad des Herstellers Fischer vom Typ City E-Bike 2.2i stand ab 15 Uhr nur 5 Minuten unbeobachtet mit einem Bügelschloss gesichert neben dem Gebäude der Praxis MVZ. Das nutzten die Täter, um das Rad zu stehlen. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04282/9592-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell