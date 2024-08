Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto überschlägt sich - Fünf Menschen verletzt ++ Führerschein war gefälscht ++ Unbekanntes Paar prellt und verletzt Taxifahrer - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Auto überschlägt sich - Fünf Menschen verletzt

Hamersen. Fünf Insassen eines Pkw, darunter zwei 1 und 6 Jahre alte Kinder, sind am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 130 zwischen Sittensen und Hamersen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Fahrer eines Kia war gegen 11.45 Uhr auf der Landesstraße mit seinem Wagen aus Richtung Sittensen unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn sei das Fahrzeug am Ortseingang ins Schleudern geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Baum kollidiert. In der Folge überschlug sich der Kia. Die 29-jährige Ehefrau erlitt schwere, der Fahrer, eine weitere Mitfahrerin und die Kinder erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa viertausend Euro.

Führerschein war gefälscht

Elsdorf/A1. Einen gefälschten kosovarischen Führerschein hat ein 39-jähriger Autofahrer einer Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt. Die Beamten waren gegen 18 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf den VW Golf des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle auf dem Autohof Elsdorf erkannten sie die Fälschungsmerkmale auf dem Dokument. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei entdeckt gestohlene Kennzeichen am Auto

Seevetal/A1. Ein Streifenteam der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf einen Mercedes aufmerksam geworden, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Um eine mögliche Verfolgungsfahrt zu verhindern, forderten die Beamten Unterstützung aus dem Landkreis Harburg an. Gemeinsam wurde der Wagen bis zum Autobahnparkplatz Hittfeld geleitet. Bei der Kontrolle konnte der 20 Jahre alte Fahrer der Polizei nur einen Kaufvertrag vorlegen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er nicht. Zur Herkunft der gestohlenen Kennzeichen wollte sich der Mann nicht äußern. Er muss sich jetzt wegen einer Urkundenfälschung, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der 20-Jährige wird natürlich auch des Diebstahls der Kennzeichen verdächtigt.

Unbekanntes Paar prellt und verletzt Taxifahrer - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Ein noch unbekanntes Paar hat am frühen Sonntagmorgen einen 43-jährigen Taxifahrer um den Fahrpreis geprellt und den Mann dabei durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Nach seinen Angaben habe er eine unbekannte, etwa 20 Jahre alte Frau in Bremen-Borgfeld als Fahrgast aufgenommen, um sie nach Zeven zu fahren. Dort gegen 4.30 Uhr angekommen, habe die Frau bei der Volksbank Geld abheben wollen. Es sei zunächst zu einem Disput gekommen. Ein noch unbekannter Mann, der plötzlich hinzugekommen sei, habe dem 43-Jährigen das Spray ins Gesicht gesprüht. Anschließend sei das Paar gemeinsam geflüchtet. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04282/9592-0.

Dieseldiebstahl auf der Autobahn

Hatzte/A1. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Hatzte in Fahrtrichtung Hamburg Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine gestohlen. Während der 44-jährige Fahrer in seiner Kabine schlief, brachen die Täter den Tank gewaltsam auf und zapften rund 350 Liter Kraftstoff ab. Damit machten sie sich aus dem Staub.

Kinder düsen mit Quad durch die Feldmark

Farven. Die Bremervörder Polizei hat bei dem Einsatz anlässlich einer Ruhestörung in der Straße "Am Sportplatz" am Samstagabend zwei 6 und 13 Jahre alte Kinder angetroffen, die auf einem nicht zugelassenen Quad (1500 ccm) in der Feldmark unterwegs waren. Anrufer hatten sich zuvor bei den Beamten gemeldet und von einer übermäßig lauten Familienfeier berichtet. Die beiden Jungen gehörten dieser Familie an. Die Polizei stoppte die Fahrt und holte die Erziehungsberechtigten hinzu. Gegen den 61-jährigen Halter des Quads wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

