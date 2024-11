Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 10:49 Uhr beabsichtigte heute Vormittag ein 73-Jähriger aus Weißenborn vom Parkplatz des Aldi-Marktes auf die Niederhoner Straße in Eschwege einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-Jährigen aus Großalmerode, der die Niederhoner Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde eine 58-Jährige im Pkw des 69-Jährigen verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Autos.

Unfallflucht

In der Nacht vom 31.10./ 01.11.24 wurde im Ulmenweg in Eschwege ein dort geparkter Audi A 4 angefahren und im rechten Heckbereich beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell