Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montag, 14. Oktober 2024, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 21:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Krankenhausstraße abgestellt worden war. Bei dem Pkw, einem Volvo XC 60, wurden die Radmuttern des rechten Vorderrades gelöst. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, gegen 15:50 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Inselstraße, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,56 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Garrel. Dieser hatte seinen Pkw, einen Hyundai Tucson, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell