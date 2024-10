Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Kupferkabeln

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 14. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Dienstag, 15. Oktober 2024 07:17 Uhr auf das Grundstück einer Schule in der Schulstraße und entwendeten von einer dortigen Baustelle mehrere hundert Meter Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 15:45 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Friesoythe einen 44-jährigen Mann aus dem Saterland, welcher mit einem Pkw den Krähenweg befuhr. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,26 Promille. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 11. Oktober 2024, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 47-jährigen Frau aus Barßel. Diese hatte ihren Pkw, einen Hyundai Kona, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Krumme Kamp abgestellt. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

