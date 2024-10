Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Werkstatt

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 11.10.2024, 15:00 Uhr bis 14.10.2024, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude an der Korsorsstraße in Bösel. In den Räumlichkeiten wurde weiterhin eine Feuerschutztür aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht mitgeteilt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bösel unter 04494 922620 entgegen.

Bösel - Brand eines Transporters

Am 14.10.2024, gegen 10:30 Uhr, geriet der Transporter eines 64-jährigen Mannes aus dem Saterland an der Straße "Am Kirchplatz" in Bösel in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand im Luftfilterkasten des Transporters. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel löschte das Feuer.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Am 14.10.2024, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Papenburg die Bahnhofstraße in Friesoythe in Richtung stadteinwärts. Vor ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein PKW, wahrscheinlich ein silberner Mercedes-Benz, der von der Bahnhofstraße in die St. Marien-Straße nach rechts abbog. Dies übersah die 21-jährige Fahrzeugführerin und fuhr auf. Der unbekannte Fahrzeugführer des Mercedes bemerkte den Zusammenstoß allerdings vermutlich nicht und fuhr in unbekannte Richtung davon. Da die Bahnhofstraße zu diesem Zeitpunkt sehr belebt war, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter 04491 93390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell