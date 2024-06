POL-FR: Freiburg: Polizei gelingt wichtiger Schlag gegen organisierten Fahrraddiebstahl - zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots) - Vermutlich im Zeitraum Freitag, 14.06.2024, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 16.06.2024, 09:30 Uhr, kam es in Emmendingen, Jahnstraße, zu einem Einbruch in die dortige Carl-Helbing-Schule. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Schulgebäude. Anschließend wurden durch die Täter in der Schule weitere verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und die Räume durchsucht. Zum Diebesgut ist ...

mehr