Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Maleck /Pkw kollidiert mit geparktem Pkw - Fahrer flüchtig

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Samstag, 15.06.2024, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 16.06.2024, 04:45 Uhr, ereignete sich in Emmendingen-Maleck, in der dortigen Landstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Pkw kollidierte und anschließend flüchtig ging.

Nach Sachlage befuhr das bislang unbekannte Fahrzeug die Landstraße in Maleck von Emmendingen herkommend in Richtung Freiamt. In der Linkskurve Höhe Brandelweg kam das Fahrzeug zu weit nach rechts ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben.

Nach dem Zusammenstoß setzte die oder der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

