POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Löningen - Diebstahl eines Motorrollers

Am 14.10.2024, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den auf einem Discounter-Parkplatz an der Angelbecker Straße abgestellten Motorroller des Geschädigten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten eines Mobilfunkanbieters

Am 15.10.2024, in der Zeit von 01:02 Uhr bis 01:05 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Mobilfunkanbieters im Alten Stadttor in Cloppenburg ein. Hierbei entwendeten sie diverse elektronische Geräte aus den Auslagen. Zeugen können sich unter 04471 18600 an die Polizei Cloppenburg wenden.

Emstek - Brand einer Ladestation für E-Fahrzeuge

Am 14.10.2024, gegen 14:45 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Ladesäule einer E-Tankstelle an der Süd-Allee im Eco-Park in Emstek in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek löschte den Brand. Über den Energieversorger wurde die Tankstelle vorrübergehend außer Betrieb gesetzt.

Essen - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

In der Zeit vom 11.10.2024, 16:00 Uhr bis 13.10.2024, 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenlaterne am Wöstendamm in Essen. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Molbergen - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 14.10.2024, gegen 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß an der Stedingsmühler Straße in Molbergen abgestellten PKW Ford und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 14.10.2024, gegen 19:18 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Berne die Sevelter Straße in Fahrtrichtung Sevelten. Hierbei überholte er mehrere vor ihm verkehrsbedingt haltende Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe der Einmündung mit der Droste-Hülshoff-Straße beabsichtigte ein 34-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg aus dieser auf die Sevelter Straße in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme entstand der Eindruck, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem bestand für den Motorradfahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot. Ihn erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 15.10.2024, gegen 06:54 Uhr, befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg die Straße "Zum Drengelfeld" in Fahrtrichtung B 68 / Osnabrücker Straße. Im Kreuzungsbereich mit der B 68 beabsichtigte er, diese in Richtung des weiterführenden Feldweges zu überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts aus Stapelfeld kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW eines 19-jährigen aus Cloppenburg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der PKW des 19-jährigen gegen einen weiteren PKW eines 33-jährigen aus Lastrup geschleudert wurde, der im Einmündungsbereich des Feldweges verkehrsbedingt hielt. Die 24- und 19-jährigen PKW-Führer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

