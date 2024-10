Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 13.10.2024, gegen 15:26 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Eisenbahnstraße / Zum Stellwerk. Eine 83-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg beabsichtigte aus der Straße "Zum Stellwerk" kommend nach links auf die Eisenbahnstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg, die die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Niedriger Weg befuhr. Beim Versuch auszuweichen, prallt die 61-jährige mit ihrem PKW gegen eine Hecke. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Molbergen - Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.10.2024, gegen 18:50 Uhr, wurde ein 28-jähriger PKW-Führer aus Molbergen auf der Cloppenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die BeamtInnen fest, dass der Fahrzeugführer zum wiederholten Male ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs ist. Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Molbergen / Peheim - Diebstahl aus Kleintransporter und Wohnmobil

In der Zeit von Samstag, 12.10.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 17:45 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Straße "Sostel" in Peheim und öffneten gewaltsam die Hecktüren eines Kleintransporters. Weiterhin wurde die Seitentür eines Wohnmobils aufgehebelt. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Emstek / Höltinghausen - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 13.10.2024, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:13 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Höltinghausen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes an der Fahrerseite. Danach verließ der unbekannte Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 931180 entgegen.

