Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 12./13.10.24

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zeugenaufruf Verkehrsunfall in Cloppenburg Im Kreuzungsbereich der Osterstraße und der Hagenstraße kam es am Samstag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten unterschiedliche Angaben machten. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr die Osterstraße in Richtung Friesoyther Straße. Sie passierte die Kreuzung zur Hagenstraße nach ihren Angaben bei 'Grün'. Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg bog von der Hagenstraße nach links auf die Osterstraße auf; nach ihren Angaben ebenfalls bei 'Grün'. An den PKW entstand ein Schaden von zusammen rund 3.000 Euro. Es werden unbeteiligte Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Zeugen melden sich bitte unter 04471-18600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell