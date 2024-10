Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 09.10.2024, 08:00 Uhr und dem 10.10.2024, 09:00 Uhr war es auf einem Grundstück in der Friesoyther Straße in Barßel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der bisher unbekannte Beteiligte stieß beim Rangieren auf einem Grundstück mit einer Mauer zusammen. An der Mauer entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499-922200) entgegen.

