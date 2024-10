Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 11.10. - 12.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 11.10.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde der PKW eines 48-jährigen Cloppenburgers auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß ein anderer Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen den linken Heckbereich des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 11.10.2024, um 14:38 Uhr ereignete sich in Emstek, Im Gartherfeld, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 43-jährige Fahrer eines PKW aus Hamburg war von der A1 ab- und von der Autobahnabfahrt in die Straße "Im Gartherfeld" eingefahren. Dabei übersah er den von links kommenden 22-jährigen Fahrer eines Transporters aus Visbek. Bei dem Zusammenstoß wurde der 43-jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18000 Euro. Garrel - wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, 10.10.2024, um 13:20 Uhr konnte durch Beamte der Polizei Cloppenburg ein 47-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW in Garrel, Eichkamp, angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer war den Beamten bereits bekannt, da er in der Vergangenheit immer wieder durch Fahrten ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Auch in diesem Fall konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorgelegt werden, zudem waren an dem mitgeführten Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die der Fahrer zuvor entwendet hatte. Der PKW wurde deshalb beschlagnahmt und gegen den 47-jährigen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagmorgen, 11.10.2024, um 09:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg auf der Bundesstraße 213 im Bereich Lastrup einen 61-jährigen Fahrer eines Traktor-Anhänger-Gespanns aus Friesoythe. Dieser führte Transportarbeiten für den Straßenbau durch und war lediglich im Besitz der Führerscheinklasse T. Da diese jedoch nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden darf, wurde gegen den Traktor-Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

