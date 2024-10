Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, 05. Oktober 2024, gegen 00:03 Uhr zerschlug ein derzeit unbekannter Täter eine Seitenscheibe eines Pkw, welcher auf einem Parkplatz im Gewerbering stand. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem unbekannten Pkw. Diebesgut ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 15:15 Uhr befuhr ein 31-jähirger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Straße An der Gräfte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest wies eine Beeinflussung hinsichtlich Opiate aus. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,44 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Sattelschlepper mit Auflieger die Straße Wenstrup. Der Auflieger war mit Mist beladen. Aus unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn und kippte um. Hierbei wurde die Berme, der Straßengraben sowie eine angrenzende Weideeinfriedung beschädigt. Die Zugmaschine wurde so beschädigt, dass Dieselkraftstoff auslief. Di e Freiwillige Feuerwehr sowie die untere Wasserbehörde wurden in Kenntnis gesetzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 13:00 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Lohne mit einem Fahrrad die Straße Am Tennisplatz und überquerte die Fahrbahn, ohne auf den bevorrechtigten Pkw eines derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmers zu achten. Die 59-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

