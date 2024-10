Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Sporthalle

In der Zeit von Mittwoch, 09. Oktober 2024, 22:05 Uhr bis Donnerstag, 10. Oktober 2024 18:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Sporthalle in der Straße Zum Sportzentrum und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Hier zerstörten sie Türen und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 06:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Ob sie Diebesgut erlangten ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell