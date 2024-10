Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigten unbekannte den Pkw einer 32-jährigen Frau aus Molbergen. Diese hatte ihren Pkw, einen Hyundai Tucson, auf einem Parkplatz in der Straße Möhlenkamp abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 15:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eins 70-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen Toyota Corolla, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Pingel-Anton abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 16:50 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Werlte mit ihrem Pkw die die Molberger Straße in Richtung Molbergen. Auf Höhe der Einmündung Fasanenweg musste die 23-Jährige verkehrsbedingt warten. Dies sah eine 21-jährige Frau aus Molbergen zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw der 23-Jährigen auf. Ein 21-jähriger Mann aus Peheim sah dies ebenfalls zu spät und fuhr auf den Pkw der 21-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 21-Jährige und ihre 12-Jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf 11.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell