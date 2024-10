Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 09. Oktober 2024, gegen 15:50 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Cappelner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Mitarbeitern und zwei mutm. Ladiendieben. Die Mitarbeiter des Marktes, ein 45-jähriger Mann aus Wilhelmshaven, ein 38-jähriger Mann und ein 52-jähriger Mann, beide aus Cloppenburg, hatten die zwei mutm. Ladendiebe angesprochen. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, bei welchem die mutm. Ladendiebe, ein 21-jähriger Mann und ein 24-jähriger Mann, beide aus Löningen, leicht verletzt wurden.

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 08. Oktober 2024, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 09. Oktober 2024 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Lkw, welcher auf einem Parkplatz an der B 213, Ortsteil Oldendorf, abgestellt worden war. Die Täter entwendeten ca. 600 Liter Kraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 09. Oktober 2024. gegen 10:45 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw den Thujaweg in Richtung Emsteker Straße. An der dortigen Kreuzung übersah sie eine 69-jährige Frau aus Cloppenburg, welche mit ihrem Fahrrad den dortigen Geh- und Radweg befuhr. Die 69-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 09. Oktober 2024, gegen 17:25 Uhr befuhr eine 19-jährige Heranwachsende aus Menslage mit ihrem Pkw die Menslager Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern und von der Fahrbahn. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen aus dem Pkw geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

