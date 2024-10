Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek/Rechterfeld - Brand einer Restmülltonne

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 15:39 Uhr kam es an der Kirche in der Dorfstraße zum Brand einer Restmülltonne. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Rechterfeld gelöscht werden. Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag, 03. Oktober 2024 bis Dienstag 08. Oktober 2024 beschädigten unbekannte Personen mehrere Fensterscheiben eines leerstehenden Gebäudes in der Dinklager Straße. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 08:50 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pedelec die Sanderstraße in Richtung Märschendorf. Ein 62-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr mit seiner Zugmaschine die Goethestraße in Richtung Sanderstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der 62-Jährige den 82-jährigen Pedelecfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 82-Jährige versuchte auszuweichen und kam daraufhin zu Fall, er wurde hierdurch leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Krad die Dinklager Landstraße. Er beabsichtigte eine vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Seitgleich setzte eine 47-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pkw ebenfalls zum Überholen an. Der 25-Jährige verlor die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich leicht.

