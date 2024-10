Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl zweier Pedelec

Am Samstag, 05. Oktober 2024, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter zwei Pedelec. Die Pedelec, beide Marke KTM, Modell RH Macina, waren verschlossen in der Mühlenstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 07. Oktober 2024 16:30 Uhr bis Dienstag 08. Oktober 2024, 06:45 Uhr, begaben sich unbekannte auf das Gelände einer Firma im Industriezubringer und verschafften sich Zugang zu den dortigen verschlossen abgestellten Firmentransportern. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der Schaden liegt um unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 86-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Fahrrad entlang der Sevelter Straße und querte diese. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Pkw einer 43-jährigen Frau, ebenfalls aus Cloppenburg. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit einer landwirtschaftlichen Maschine die B 213 in Löningen. Ein hinter ihm fahrender 45-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Sattelschlepper die landwirtschaftliche Maschine zu überholen begab sich auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer aus der Einmündung Zur Madlage mit seinem Fahrzeug auf die B 213. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 45-Jährige ausweichen, hierbei touchierte er das Fahrzeug des 27-Jährigen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

