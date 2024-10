Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - Unbekannte gehen Transporter an

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Oktober 2024, 14.00 Uhr und Montag, 7. Oktober 2024, 7.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in einen Firmenstransporter der Marke Renault Master, welcher in der Straße Beim Steinwitten stand, einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen dem 2. und dem 7. Oktober 2024, beschädigten bislang unbekannte Personen auf dem Dach einer Schule am Hansaplatz mehrere Kabel und Halterungen eines Blitzableiters. Außerdem soll das Schulgebäude betreten worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-04491 93390 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 7. Oktober 2024, zwischen 00.00 Uhr und 9.56 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Schleusenstraße die Plastikverkleidung von Containerbauten. Außerdem wurden Absperrpfosten aus dem Boden gerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Saterland - Schwerer Verkehrsunfall

Am 07.10.2024, gegen 23:35 Uhr, befuhr der 40-jährige Fahrer eines Kraftomnibusses aus Korschenbroich die K 318 (Am Ostermoor). Auf Höhe der Einmündung "Am Mühlenacker" beabsichtigte er, ein vor ihm fahrendes Kleinkraftrad eines 16-jährigen aus dem Saterland zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte der Rollerfahrer plötzlich nach links aus, um nach links in die Straße "Am Mühlenacker" abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer sowie sein Mitfahrer (Sozius, männlich, 17 J.) wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Kraftomnibusses blieb unverletzt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Zudem entstand während der Verkehrsunfallaufnahme der Eindruck, dass der Führer des Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 07.10.2024, gegen 16:12 Uhr, befuhr eine 74-jähriger aus Barßel mit seinem Senioren-Elektromobil den Radfahrweg der Barßeler Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Aufgrund einiger Baumwurzeln wies der Radweg eine leichte Unebenheit auf, woraufhin das Elektromobil in Schieflage geriet und umfiel. Der 74-jährige stürzte daraufhin neben den Radfahrweg und verletzte sich schwer.

