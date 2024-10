Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Anhängerkennzeichens

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Oktober 2024, 220.00 Uhr und Donnerstag, 3. Oktober 2024, 3.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Kennzeichen, welches an einem Anhänger angebracht war. Der Anhänger stand zu dieser Zeit im Lankenweg. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 07.10.2024, gegen 18:50 Uhr, beabsichtigte eine 39-jährige aus Bockholte als Beifahrerin aus einem verkehrsbedingt haltenden PKW im Bereich der "Lange Straße" aus einem PKW auszusteigen. Hierbei übersah sie eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die sich von hinten näherte. Durch das Öffnen der Tür kam es zu einem Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte.

Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am 07.10.2024, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B213 (Ahlhorner Straße) von Cloppenburg in Richtung Ahlhorn. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 72 kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild und dort abgestelltes Absperrmaterial. Danach entfernte er sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta unter 04471 1860 0 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 4. Oktober 2024, 18.00 Uhr und Sonntag, 6. Oktober 2024, 13.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Hütte an der Bushaltestelle in der Straße Am Reddetal. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

