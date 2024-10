Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Zeugenaufruf nach sex. Belästigung

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 20:15 Uhr befand sich eine 19-jährige Heranwachsende aus Lohne zu Fuß in der Straße Im Winkel/Einmündung Gartenstraße. Hinter befanden sich zwei männliche Personen, als die 19-Jährige stehen blieb, griff einer der Männer in ihren Intimbereich und versuchte sie zu Küssen. Dies habe die 19-Jährige verhindern können. Anschließend seien die Männer geflüchtet. Die zweite Person sei lediglich Zeuge gewesen.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1:

- zwischen 170-180cm groß - schmaler Körperbau - kurze schwarze Haare - Schnurbart und Kinnbart - dunkle Jacke (vermutl. Jeansjacke) - dunkelgraue/schwarze Hose - weiße Schuhe

Person 2:

- zwischen 170-180 cm groß - etwas kräftiger als die andere Person - schwarze kurze Haare - Schnurbart und Kinnbart - weiß, blauen Trainingsanzug

Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 07:12 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Straße Hackstedtsweg, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,62 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 15:25 Uhr befuhr ein 88-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pedelec die Marschstraße und beabsichtigte über den Bokerner Damm in Richtung Hagen-Ring-Straße zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 64-jährigen Frau aus Dinklage, welche den Bokerner Damm in Richtung Dinklage befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 88-Jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell