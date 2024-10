Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 04. Oktober 2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 06. Oktober 2024, 15:30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in das Bürogebäude einer Firma in der Industriestraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/92262-0) entgegen.

Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 08:35 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Friesoythe einen 31-jährigen Mann aus Barßel, welcher mit seinem Pkw die Ostermoorstraße befuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 20:55 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Transporter die Straße Vorm Moor in Richtung Strücklingen. Im Ausgang einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde hierbei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000,00 Euro.

