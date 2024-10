Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt und südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Freitag, 04.10.2024, gegen 19.00 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus Essen (Oldenburg) mit ihrem Pkw die Straße "Auf dem Sande" in Lastrup. Hierbei kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,13 %o. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 04.10.2024, 17.00 Uhr, bis Samstag, 05.10.2024, 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Werbeschild eines Wohnmobilhändlers in Cloppenburg an der Straße "Brookweg". Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Lastrup - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, 05.10.2024, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich in Lastrup ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Ein 48-jähriger Quakenbrücker befuhr mit seinem Pkw Dacia die B 68 in Lastrup und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 34-jährige Molbergerin übersah das haltende Fahrzeug und fuhr mit ihrem Pkw Toyota auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt. Eine 50-jährige Mitfahrerin im Dacia wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer sowie ein weiterer 13-jähriger Insasse wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, 05.10.2024, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Cappeln befuhr mit einem Pkw BMW die B 213. Er musste mit seinem Pkw aufgrund der Verkehrslage anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Mann aus Großenkneten, übersah das haltende Fahrzeug und fuhr mit seinem Pkw Opel auf. Der 29-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 35000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 05.10.2024, in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kennzeichenpaar von einem Pkw Daimler, welcher auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 05.10.2024, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Bundesstraße 69 in Bühren (Gemeinde Emstek). Der Pkw fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell