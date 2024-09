Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - 54-Jährige alkoholisiert am Steuer

Odenthal (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (08.09.) um kurz vor 08:00 Uhr stoppten Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin.

Die Beamten waren eigentlich wegen eines anderen Einsatzes im Ortsteil Voiswinkel unterwegs, als die 54-jährige Odenthalerin zweimal mit auffälliger Fahrweise an ihnen vorbeifuhr. Nachdem sie in unmittelbarer Nähe eingeparkt hatte, sprachen die Polizisten sie an und nahmen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Die Beamten brachten die Odenthalerin zur Polizeiwache, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell