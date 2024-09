Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senioren von Unbekannten in eigener Wohnung bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (05.09.) gelangten Betrüger in die Wohnung eines älteren Ehepaares und stahlen unbemerkt eine Geldbörse.

Gegen 16:20 Uhr hatte es an der Wohnungstür der Senioren im Stadtteil Lückerath geklingelt. Der Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause war, öffnete die Tür. Zwei Männer baten darum, in die Wohnung gelassen zu werden, was der Bewohner zunächst zuließ. Als man sich gemeinsam in der Wohnung befand, erläuterten die Männer ihr Erscheinen und gaben an, Spenden für bedürftige Kinder sammeln zu wollen. Der Senior spendete im guten Glauben eine Summe in Höhe von 10 Euro. Als er jedoch Verdacht schöpfte, da einer der Männer unbeaufsichtigt in der Wohnung umherlief, verwies er die Männer der Wohnung. Erst im Nachgang wurde festgestellt, dass die Unbekannten offenbar die Geldbörse seiner Frau gestohlen haben. Darin befanden sich mehrere Dokumente sowie ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag.

Die Männer wurden von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: Beide seien etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen, hätten dunkle Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und gebrochen deutsch gesprochen. Einer der Täter sei circa 172 cm groß gewesen und habe ein blau-weiß gestreiftes Langarmshirt und eine lange graue Hose getragen. Der andere Mann sei mit circa 178 cm etwas größer gewesen und habe dunkle Kleidung getragen. Möglicherweise haben sich vor der Wohnungstür weitere Personen befunden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet nun um Zeugenhinweise, die vom zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. Weiterhin wird davor gewarnt, fremde Personen in die Wohnung und gar unbeaufsichtigt zu lassen. Wenn Sie Interesse an weiteren Verhaltenstipps oder Fragen zu Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich gerne an das zuständige Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell