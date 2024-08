Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung: Gefahrgutaustritt auf dem Rastplatz Am Streitgieren, BAB 61

Kruft (ots)

Am 01.08.2024, gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Austritt von Gefahrgut auf dem Rastplatz Am Streitgieren, an der BAB 61, FR Süden. Die Feuerwehr Mendig war mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Süden, auf Höhe des Rastplatzes vorsorglich gesperrt werden musste. Die ausgetretene Säure wurde durch die Feuerwehr abgebunden und daran gehindert in das Grundwasser zu gelangen.

Der Rastplatz musste anschließend durch eine Fachfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Reinigung wurde der Rastplatz durch die Autobahnmeisterei Mendig gesperrt.

Mittlerweile ist der Rastplatz wieder befahrbar.

Nach Rücksprache mit der Feuerwehr bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

