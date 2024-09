Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei Rhein-Berg präsentiert sich am Wochenende bei der Kultur- und Vereinsbörse

Bergisch Gladbach (ots)

Am Wochenende (06.-08.09.) findet das Stadt- und Kulturfest in Bergisch Gladbach statt. Im Rahmen dieses Festes wird auch in diesem Jahr eine Kultur- und Vereinsbörse rund um den Bergischen Löwen und den Forumpark veranstaltet.

Die Polizei wird wie im vergangenen Jahr am Samstag und Sonntag (07./08.09.), von jeweils 11:00 bis 18:00 Uhr, mit einem Informationsstand und einem breit gefächerten Angebot zugegen sein.

Am Sonntag sind wir neben vielen anderen "Blaulichtorganisationen" auf der "Blaulicht- und Vereinsmeile" präsent.

Neu ist in diesem Jahr, dass ein Promotion Mobil der Polizei NRW dabei sein wird, ein Wohnmobil mit integrierter Bühne und einem innen liegenden Konferenzraum mit Sitzgelegenheiten.

Unsere Experten der Kriminalprävention werden vor Ort sein und Präventionshinweise zu aktuell kursierenden Betrugsmaschen geben und Sie umfassend zum Thema Einbruchschutz informieren. Dabei kann man sich einbruchsichere Fenster und Schlösser ansehen und Anregungen für das eigene Zuhause bekommen. Ein weiteres wichtiges Präventionsthema wird die "Bekämpfung der Messergewalt im öffentlichen Raum" sein. In der vergangenen Woche wurden das Lagebild zur Messergewalt und das Bekämpfungskonzept durch den Innenminister Herbert Reul vorgestellt. Die Experten der Kriminalprävention werden es nun umsetzen und die Bevölkerung mit Flyern umfangreich aufklären.

Die Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde klärt zu vielfältigen Themen rund um die Verkehrssicherheit auf und legt dabei den Fokus auf Fahrrad-/Pedelecfahrende und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde werden am Sonntag am Stand anwesend sein und bringen unter dem Motto "Komm ins Team 110!" jede Menge Informationen zum Bachelorstudiengang und zur Fachoberschule Polizei mit. Offene Fragen bezüglich Bewerbung, Auswahlverfahren und Aufstiegs- und Karrierechancen bei der Polizei NRW werden hier geklärt. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Besuch! (ct)

