Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 12-jährige Radfahrerin angefahren - Zeugen und flüchtige Beteiligte gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (04.09.) kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, zu welcher die Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und eine beteiligte Fahrzeugführerin sucht.

Ein 12-jähriges Mädchen aus Bergisch Gladbach hatte als Radfahrerin die Sander Straße aus Richtung Schützenstraße kommend in Richtung Hauptstraße befahren. Dabei fuhr sie auf dem aus ihrer Sicht linksseitig gelegenen Gehweg. Schließlich habe ein größeres gelbes Fahrzeug beabsichtigt, von links aus der Jakob-Kirch-Straße auf die Sander Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrrad des Mädchens, welches daraufhin zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die etwa 30 Jahre alte Fahrzeugführerin, die von dem Mädchen als Briefträgerin oder Paketzustellerin beschrieben wurde, circa 175 cm groß und schlank gewesen sein soll, hat sich zunächst richtig verhalten, indem sie ausstieg und sich nach dem Zustand der 12-Jährigen erkundigte. Nachdem diese vermutlich in der Aufregung angab, dass alles in Ordnung sei, fuhr die unbekannte Fahrzeugführerin davon. Anschließend berichtete das Mädchen ihrer Mutter von dem Vorfall, welche mit ihr eine Polizeiwache aufsuchte. Dort wurde eine Verkehrsunfallanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Möglicherweise hat eine circa 25 Jahre alte Anwohnerin, die etwa 165 cm groß und schlank gewesen sein soll, den Vorfall beobachtet.

Das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach bittet nun Zeugen, aber auch die unfallbeteiligte Fahrzeugführerin und die benannte Zeugin, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell