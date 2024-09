Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Unfallflucht

Overath (ots)

Am Dienstagabend (03.09.) erschien eine 20-jährige Overatherin bei der Polizeiwache Overath / Rösrath und machte Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht.

Demnach sei die 20-Jährige gegen 21:30 Uhr fußläufig entlang der Fahrbahn auf der L84 von der Straße "Kotten" in Richtung Kreutzhäuschen unterwegs gewesen. Circa 100 Meter vor der Autobahnbrücke kam ihr ein Pkw entgegen und touchierte die Fußgängerin am rechten Arm. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer / die unbekannte Fahrerin die Fahrt in Richtung Heiligenhaus fort, ohne sich nach der verletzten Fußgängerin zu erkundigen.

Laut Angaben der Overatherin handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein älteres Modell in der Farbe beige/weiß. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell