Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zusammenstoß im Einmündungsbereich mit Schwerverletztem

Leichlingen (ots)

Gestern Vormittag (03.09.) um 11:00 Uhr ist es auf der Landstraße 294 in Höhe der Einmündung Freienhalle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist.

Ein 60-jähriger Leichlinger befuhr mit seinem Motorrad der Marke Piaggio die Landstraße 294 aus Witzhelden kommend in Fahrtrichtung Leichlingen und beabsichtigte, nach links in Richtung Freienhalle abzubiegen. Er befand sich gemäß Beschilderung auf einer Vorfahrtstraße. Zum gleichen Zeitpunkt bog eine 55-jährige Leverkusenerin mit ihrem Pkw der Marke VW von Freienhalle aus nach links in die Landstraße 294 in Richtung Leichlingen ein und übersah nach aktuellem Kenntnisstand offenbar den aus ihrer Sicht von rechts kommendem Motorradfahrer.

Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste wenig später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Lebensgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. (ct)

