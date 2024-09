Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Kreispolizei begrüßt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Am heutigen Montag (02.09.) durfte Behördenleiter Stephan Santelmann 21 Polizistinnen und Polizisten willkommen heißen, die ab sofort die Kreispolizeibehörde im Rheinisch-Bergischen Kreis verstärken.

Von ihnen kommen 12 als frisch gebackene Kommissarinnen und Kommissare direkt von ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.

3 dieser neuen Kommissarinnen und Kommissare werden künftig im Wachdienst der Polizeiwache Burscheid eingesetzt, 4 bei der Polizeiwache Overath und 5 bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach.

9 Kolleginnen und Kollegen kommen aus umliegenden Behörden und wechseln auf eigenen Wunsch in den Rheinisch-Bergischen Kreis. Von ihnen werden 6 in der Direktion Kriminalität eingesetzt, da sie bereits aus Ermittlungsdienststellen kommen und ihre kriminalpolizeiliche Erfahrung auch hier gut gebraucht werden kann, insbesondere um die in den Ruhestand verabschiedeten Ermittlerinnen und Ermittler zu ersetzen.

Eine Diensthundführerin wurde auf ihren eigenen Wunsch aus Köln zu uns versetzt und bringt ihren zweieinhalbjährigen Diensthund mit, der bereits als Schutz- und Rauschgiftspürhund ausgebildet ist.

Ein erfahrener Polizeihauptkommissar kommt aus dem Rhein-Erft-Kreis und verstärkt zusätzlich zu den 4 neuen Kommissarinnen und Kommissaren ab sofort die Polizeiwache Overath. Ein weiterer erfahrener Kollege ist aktuell noch im Rahmen einer Abordnung im Innenministerium beschäftigt und wird erst nach seiner Rückkehr eine neue Verwendung finden.

Im Rahmen der feierlichen Begrüßung wurden die Neuzugänge vereidigt. Auch die Leiter der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität und Verkehr, Thomas Zobel, Marc André Linden und Markus Szech, waren zugegen. Ebenfalls anwesend waren Abteilungsleiterin Birgit Buchholz und der Polizeibeiratsvorsitzende Klaus-Dieter Becker.

Landrat Stephan Santelmann zeigte sich sehr erfreut über die neuen Polizistinnen und Polizisten: "Auch wenn wir dieses Jahr nicht so eine große Anzahl an neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßen dürfen wie in den vergangenen Jahren, blicke ich mit großer Zuversicht in die Augen motivierter Kolleginnen und Kollegen. Und auch die hinzugewonnene kriminalpolizeiliche Erfahrung ist ein absoluter Gewinn für unsere Behörde. Ich bin überzeugt, dass sie sich schnell bei uns wohlfühlen und hier einen guten Dienst leisten werden." (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell