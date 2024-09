Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bilanz zur letzten Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Sonntag (01.09.) fand die angekündigte Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" vor dem Feuerwehrhaus an der Bundesstraße 51 statt. Es handelte sich um die letzte Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden insgesamt 124 Krafträder kontrolliert. Deren Fahrerinnen und Fahrer kamen mit der Polizei und allen anderen Akteuren ins Gespräch und tauschten sich über diverse verkehrsrelevante Themen aus.

Daneben mussten jedoch auch 8 Verwarngelder erhoben werden. Zudem wurden 35 Geräuschpegelmessungen durchgeführt, wobei die Ergebnisse bei 8 Motorrädern zu beanstanden waren. In diesen Fällen wurden die Motorräder sichergestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet. Die Krafträder werden im Laufe des heutigen Tages zwecks weiterer Untersuchungen bei einem Prüfzentrum vorgeführt.

Darüber hinaus kam es bei kreisweiten Geschwindigkeitskontrollen an diesem Sonntag zu insgesamt 246 Verstößen, wovon 35 durch Kraftradfahrende begangen wurden. In insgesamt 5 Fällen droht ein Fahrverbot. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell