Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Polizisten beleidigt - In der Zelle landete am Freitagabend ein aggressiver Betrunkener.

Ulm (ots)

Gegen 22:45 Uhr befand sich der 36-Jährige in einer Tankstelle in der Ulmer Straße. Dort randalierte er und belästigte Kunden. Als die Beamten des Polizeireviers Giengen eintrafen entfernte sich der Betrunkene über die B19 auf einen Feldweg. Dort wurde er von den Polizisten kontrolliert. Diese beleidigte der Aggressor sofort auf das Übelste und war hochaggressiv. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und landete in der Zelle. Die Kosten dafür hat der 36-Jährige zu tragen. Zudem sieht er einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen.

+++++++++++++++++++ (1667771)

