Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ottenbach - Betrunkener flüchtet vor Polizei - Betrunken wollte sich in der Nacht auf Samstag ein 72-jähriger Autofahrer einer Kontrolle entziehen.

Ulm (ots)

Gegen 00:30 Uhr fuhr der Senior mit seinem VW in der Salacher Straße an die Kontrollstelle der Polizei Eislingen heran. Als er diese erkannte wendete er trotz der Anhaltezeichen der Beamten. Diese nahmen die Verfolgung des 72-Jährigen auf. An seiner Wohnadresse wurde der Mann fahrend angetroffen. Auch hier ignorierte er wieder die Anweisungen der Polizisten und fuhr fast gegen deren Streifenwagen. Ein Beamter öffnete die Türe und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Der Grund für das Verhalten des 72-Jährigen war schnell ermittelt. Bei dem Alkoholtest lag das Ergebnis über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Senior zeigte sich während der Kontrolle durchweg uneinsichtig. Eine Blutentnahme konnte bei ihm nur durch Zwang durchgeführt werden. Seinen Führerschein musste er abgeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

+++++++++++++++++++ (1668107) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell