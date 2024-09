Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Köln - Fahndungserfolg: Mutmaßlicher Kiosk-Räuber in Bergisch Gladbach festgenommen - Wohnungsdurchsuchung in Kürten

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24. November Ziffer 5

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5657509

Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis hat in Zusammenarbeit mit den Kölner Raubermittlern am Dienstagmorgen (3.September) einen per Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen (17) auf der Wache in Bergisch Gladbach festgenommen. Die Beamten hatten nach akribischer Ermittlungsarbeit zwei beim Amtsgericht Köln erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für Privatwohnungen in Kürten vollstreckt, nachdem sich Hinweise dafür ergeben hatten, dass sich der gesuchte 17-Jährige dort aufhalten könnte.

Als der Gesuchte, der in den Wohnungen nicht angetroffen werden konnte, sich schließlich auf der Polizeiwache nach dem Grund der Durchsuchungen erkundigte, nahmen die Polizisten ihn fest.

Gegen den Beschuldigten besteht der Verdacht, am 23. November 2023 einen Kassierer (52) in einem Kiosk in Köln-Dellbrück überfallen und verletzt zu haben. Er soll dabei mit einer Schreckschusswaffe geschossen und E-Zigaretten erbeutet haben. Der Jugendliche soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/al)

