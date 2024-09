Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - E-Scooter-Fahrer stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagabend (03.09.) erlitt ein E-Scooter-Fahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen.

Der 37-jährige Kölner hatte mit seinem E-Scooter um kurz nach 20:00 Uhr die Nachtigallenstraße in Richtung Hasenweg befahren. Nach ersten Erkenntnissen war er in Höhe der Einmündung Ottostraße mutmaßlich über einen Ast gefahren, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde durch eine Notärztin und den Rettungsdienst erstversorgt und schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An seinem E-Scooter befand sich kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen, sondern lediglich ein Papierschild. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der E-Scooter schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h fahren kann, was eine Fahrerlaubnis erforderlich machen würde, welche der Kölner nicht besitzt. Er wird sich daher nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen. Der E-Scooter wurde zu Beweiszwecken sichergestellt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell