Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.09.) wurden die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst zur Alten Wipperfürther Straße im Stadtteil Hebborn gerufen, nachdem dort eine Motorradfahrerin gestürzt war.

Die 23-jährige Frau aus Kürten hatte gegen 09:00 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Kawasaki die Alte Wipperfürther Straße in Richtung Romaney befahren. In einer Rechtskurve hinter dem Kreuzungsbereich Mutzer Straße / Haferbusch verlor die Kürtenerin die Kontrolle über ihr Kraftrad, stürzte und rutschte über den Gegenfahrstreifen auf eine angrenzende Wiese. Sie wurde sofort durch Ersthelfer und schließlich durch den alarmierten Rettungsdienst betreut und versorgt. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Schaden an dem Motorrad wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Um den Abtransport kümmerten sich Angehörige der 23-Jährigen. Während der Unfallaufnahme der Polizei war die Alte Wipperführter Straße in Höhe der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis