Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Bahnhof Heide- Nervös bei Kontrolle: Bundespolizisten stellen Waffen- und Rauschgift sicher

Bild-Infos

Download

Heide (ots)

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Heide eine männliche Person, welche sichtlich nervös beim Erblicken der Beamten wirkte.

Bei der Durchsuchung konnte die Streife dann feststellen, warum der 20-Jährige so nervös war: Er hatte ein Springmesser, einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge Marihuana in seiner mitgeführten Bauchtasche dabei.

Alle drei Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Nur eine Stunde später wurden die Bundespolizisten auf eine weitere männliche Person aufmerksam, welche außerhalb der eingezeichneten Raucherzone eine Zigarette rauchte. Die Streife kontrollierte und belehrte den Mann und konnte auch bei dieser Kontrolle feststellen, dass der 33-Jährige sichtlich nervös wirkte.

Bei der Nachfrage, ob die Person gefährliche und verbotene Gegenstände bei sich führte, gab er an, Amphetamin (Betäubungsmittel) in seiner Jackentasche dabei zuhaben und holte mehrere Tütchen heraus.

Bei der weiteren Durchsuchung der Person konnten die Beamten unter anderem ein Schlagringmesser, ein Einhandmesser und in seiner Geldbörse eine blaue Dose mit betäubungsmittelähnlicher Substanz auffinden. (Siehe Bild) Nach eigenen Angaben soll es sich dabei auch um Amphetamin handeln.

Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt und den 33-Jährigen erwarten nun auch Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell